Megan Fox a Milano: la sua maglietta con la scritta "sex" conquista i fan (FOTO)

Megan Fox ha celebrato il suo fidanzamento con Machine Gun Kelly sbalordendo la folla presso la settimana della moda di Milano: le foto della coppia hanno conquistato i fan e la maglietta con la scritta "sex" di Megan è stata considerata un vero e proprio "fashion statement".

Mentre il rapper 31enne ha sfilato come modello per Dolce & Gabbana, la sua "anima gemella" ha scelto un vestito estremamente appariscente: la Fox ha indossato una canotta Dolce & Gabbana, da ben 1.295 dollari, decorata con la scritta "sex" per la cena post-show del marchio.

Durante la cena, la Fox ha rivelato che il suo stile è "decisamente cambiato" da quando è iniziata la loro relazione e che aveva "abbandonato la moda" prima di incontrare Kelly: "Prima non era qualcosa su cui ero molto concentrata o a cui pensavo spesso ecco."

"Perché come attrice ero stata classificata o inserita nella categoria dei sex symbol." Ha spiegato La star di Jennifer's Body. "E i miei pubblicisti erano soliti affidarmi ad una stilista che cercava di creare per me un look sobrio, affinché il mondo mi prendesse più sul serio come attrice."

"Ma ho sempre pensato che non mi stessero vestendo nel modo in cui mi piaceva esprimermi... Ricordo che ogni volta pensavo cose tipo: 'Non mi interessa, qualunque cosa deciderete di mettermi addosso non mi piacerà comunque, quindi scegliete voi. Le cose sono cambiate da quando ho incontrato Machine Gun Kelly", ha concluso Megan Fox.