Megan Fox e Machine Gun Kelly: i "vampiri" criticano le loro abitudini di bere il sangue

Un gruppo di persone che si definiscono vampiri hanno criticato le dichiarazioni di Megan Fox e Machine Gun Kelly che hanno rivelato di aver bevuto il proprio sangue.

L'attrice aveva raccontato: "Immagino che bere il sangue dell'altro possa sviare le persone o che le porti a immaginarci con dei calici... Si tratta solo di un paio di gocce, ma sì, beviamo il sangue dell'altro alle volte, solo per scopi rituali".

Il sito TMZ ha ora contattato dei "veri" vampiri che hanno commentato le abitudini di Megan Fox e Machine Gun Kelly. Belfazaar Ashantison, fondatore della New Orleans Vampire Association, ha invitato le due star a prendere delle precauzioni prima di bere il sangue del proprio amante, consigliando test per verificare potenziali malattie. Padre Sebastiaan, fondatore dell'Endless Night Vampire Ball, ha invece sottolineato che Megan e MGK devono agire in modo sicuro con tutto ciò che riguarda il sangue, ribadendo che prelevare sangue dovrebbe essere fatto solo da medici professionisti.

Megan Fox aveva raccontato che bere il sangue del suo nuovo compagno, dopo il divorzio da Brian Austin Green, ha un significato specifico: "Leggo i tarocchi e sono appassionata di astrologia. Sto eseguendo tutte queste pratiche metafisiche e meditazioni. E compio dei rituali quando c'è la luna nuova o la luna piena, e tutte altre cose simili. Quando lo faccio, si tratta di un passaggio o viene usato per un motivo. Ed è una situazione controllata in stile 'Versiamo un paio di gocce di sangue e beviamo a vicenda'. Lui è molto più disordinato, frenetico e caotico, sarebbe disposto ad aprisi semplicemente il petto con un pezzo di vetro rotto e dire 'Prendi la mia anima'".