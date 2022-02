Megan Fox, con look da dominatrice e scatti hot celebra il suo divorzio da Brian Austin Green (FOTO)

Questo mercoledì Megan Fox, dopo aver finalizzato il suo divorzio da Brian Austin Green, ha sfoggiato uno dei suoi look più sexy dell'anno in una serie di foto hot postate sulla propria pagina Instagram. La star ha sottotitolato sfacciatamente gli splendidi scatti sensuali con la seguente didascalia: "In stile cameriera di Dracula".

Nella prima immagine, la Fox mostra il seno in quello che sembra un costume da dominatrice, uno splendido body Mugler nero con segmenti in rete, mentre si lecca il labbro superiore. Lo scatto mette in primo piano anche il suo meraviglioso anello di fidanzamento, regalo del fidanzato Machine Gun Kelly.

Nella seconda foto, l'attrice di Jennifer's Body regala ai fan uno sguardo completo al suo look, posando contro una ringhiera con la mano sul fianco mentre scuote quella che sembra essere una gonna di pelle, indossata assieme al top attillato, un paio di collant neri trasparenti e tacchi neri con decorazioni sulle caviglie.

Mentre i fan hanno commentato le foto, dimostrando di non averne mai abbastanza dei look seducenti di Megan Fox, il fidanzato dell'attrice ha scherzosamente scritto: "Mi piace il nostro tappeto". I due si sono fidanzati a gennaio, dopo aver reso pubblica la loro relazione nel luglio 2020: la coppia si è incontrata durante le riprese di Midnight in the Switchgrass, diretto da Randall Emmett.