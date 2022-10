Megan Fox esagera e dice a Machine Gun Kelly: "Uccidimi o mettimi incinta"

Megan Fox è nota per i suoi comportamenti provocatori, la bizzarra dichiarazione d'amore a Machine Gun Kelly ne è la dimostrazione. L'attrice, vedendo le foto pubblicate dal suo compagno su Instagram, per dimostrargli quanto lo desidera, gli ha dato una bislacca doppia opzione.

New York nei giorni scorsi ha ospitato il Time 100 Next Gala, Machine Gun Kelly ha condiviso su Instagram alcune foto dell'outfit scelto per la serata. Il rapper ha indossato pantaloni baggy in vinile nero e un corsetto a gabbia luminoso che ha lasciato scoperti i suoi numerosi tatuaggi. Un look molto apprezzato dalla compagna.

Megan Fox, che al party è arrivata con un look ispirato a Jessica Rabbit, ha subito commentato le foto del compagno, accompagnando la sua dichiarazione d'amore con una bizzarra richiesta. "Nessuno con una struttura ossea migliore della tua ha mai camminato su questa terra. Squisitamente, devastantemente bello" ha scritto e poi "Uccidimi o mettimi incinta. Queste sono le uniche opzioni".

Megan Fox e Machine Gun Kelly si sono conosciuti durante le riprese del film Midnight in the Switchgrass. L'attrice, il giorno dopo l'annuncio della separazione dal marito Brian Austin Green, era apparsa in Bloody Valentine, il nuovo video musicale del rapper.