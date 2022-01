Megan Fox: il costo del suo anello di fidanzamento è stato stimato intorno ai 300.000 dollari

Il costo dell'anello di fidanzamento di Megan Fox è semplicemente stratosferico: si stima che il gioiello con diamanti e smeraldi incastonati abbia un valore di circa 300.000 dollari, almeno secondo quanto riferito a FOX Business dal designer ed esperto di gioielli Mark Broumand.

Machine Gun Kelly ha chiesto alla Fox di sposarla con l'anello in questione, di impostazione Toi et Moi non tradizionale, ed entrambe le star hanno condiviso la notizia mercoledì su Instagram: il musicista ha postato proprio un video in cui si vede l'anello di Megan.

"Questo stile Toi et Moi ha un aspetto davvero unico", ha spiegato Broumand. "Lo splendido diamante bianco e lo smeraldo verde si completano a vicenda. Le due pietre preziose sono un taglio senza tempo che risale al XV secolo. Il design a gambo multi-split con diamanti rotondi su una montatura a pavé incastonata su platino è molto moderno, spigoloso ed elegante."

"Lo smeraldo e il diamante sono circa 6 carati ciascuno e sembrano davvero di alta qualità, con un costo dell'anello di circa $ 300.000". Ha continuato Broumand. "L'anello di fidanzamento di Megan Fox è unico grazie alle pietre di smeraldo e diamante scelte e all'incastonatura Toi et Moi".