Megan Fox: arriva la proposta di matrimonio di Machine Gun Kelly a Porto Rico

Anche se Megan Fox ha recentemente postato un video in cui ha mostrato al mondo la proposta di matrimonio di Machine Gun Kelly, che sembra essersi verificata sotto un bellissimo albero di banyan nel cuore della natura, Page Six ha rivelato che il rocker "Bloody Valentine" le ha chiesto di sposarla presso la Spa Botánico del Ritz-Carlton Dorado Beach di Porto Rico.

"Nel luglio 2020 ci siamo seduti sotto quest'albero e abbiamo chiesto la magia. Non sapevamo del dolore che avremmo affrontato insieme in un periodo così frenetico, eravamo ignari del lavoro e dei sacrifici che la nostra relazione ci avrebbe richiesto, ma eravamo inebriati dall'amore e dal karma", Ha spiegato la Fox su Instagram.

"In qualche modo dopo un anno e mezzo, dopo aver attraversato l'inferno e aver riso più di quanto avessi mai immaginato, mi ha chiesto di sposarlo. E proprio come in ogni vita prima di questa e come in ogni vita che seguirà ho detto sì. E poi abbiamo bevuto il sangue l'uno dell'altra." Ha concluso la star.

Machine Gun Kelly, sul proprio profilo Instagram, ha mostrato il gioiello di fidanzamento che ha regalato a Megan Fox per l'occasione: "So che la tradizione richiede un anello, ma l'ho progettato con Stephen Webster perché fossero due uno smeraldo (la sua pietra naturale) e il diamante (la mia pietra natale) incastonati su due fasce magnetiche di spine che si uniscono come due metà della stessa anima a formare il cuore oscuro che è il nostro amore."