Megan Fox e Adriana Lima, il corteggiamento scalda Instagram: "Ci vediamo stasera"

Lo scambio di battute consumatosi su Instagram tra Adriana Lima e Megan Fox ha infiammato e mandato in visibilio tutti i fan dell'attrice americana e della supermodella brasiliana.

Proprio oggi pomeriggio, Adriana Lima ha postato sul suo profilo Instagram una foto del suo volto affiancata a quella del volto di Megan Fox e ha chiamato in causa in modo diretto la protagonista di Transformers scrivendo: "Megan Fox, se dovesse mai servirti una controfigura in uno dei tuoi film, chiamami pure. Ho una sola richiesta... Quella di condividere lo stesso truccatore".

Immediata la risposta di Megan Fox, che ha stuzzicato la fantasia di tutti i suoi fan. La protagonista di Transformers ha ribattuto così ad Adriana Lima: "Ma, se mi servisse una ragazza... Potrei chiamarti? Patrick potrebbe comunque essere coinvolto in qualche modo! Potrebbe curare il nostro make up quando ti prenderò e ti porterò da Nobu". Fox ha usato il termine girlfriend, che indica sia amica che

E Adriana Lima ha ribattuto: "Questo è un appuntamento! Ci vediamo questa sera da Nobu!". Insomma, la giornata è già infuocata a causa della finale degli Europei tra Italia e Inghilterra. Piuttosto che raffreddare le acque, Megan Fox e Adriana Lima hanno provocato un ulteriore innalzamento della temperatura.

Recentemente, l'attrice di Jennifer's Body ha rilasciato numerose interviste e toccato diversi temi, dalla volontà di recitare in un blockbuster Marvel o DC, ma anche la famiglia e l'inclusione. Infatti Megan Fox ha commentato le critiche rivolte al figlio, per via delle sue scelte di abbigliamento.