Megan Fox sulle critiche rivolte a suo figlio online: "Le persone sono malvagie e crudeli"

Come riportato da CNN Entertainment, Megan Fox ha raccontato gli episodi di bullismo online che ha patito suo figlio di 8 anni, criticato a causa delle sue scelte di abbigliamento.

In occasione di una recente intervista, la protagonista di Transformers si è scagliata contro una serie di persone che hanno bullizzato suo figlio. Megan Fox ha definito queste persone "malvagie, orribili e crudeli" e ha raccontato: "Non voglio che mio figlio legga mai queste cose perché le sente già ogni giorno dai compagni di scuola, che dicono puntualmente 'I maschi non indossano le gonne'".

Già in passato, Megan Fox ha supportato la creatività di suo figlio e ha dichiarato: "A volte adora indossare gonne". In occasione della sua partecipazione a The Talk nel 2019, l'attrice ha raccontato: "Lo mando in una scuola liberale e davvero hippy. Anche in un ambiente del genere, però, ci sono bambini che lo prendono in giro e che gli dicono 'I maschi non indossano il rosa!'".

Infine, anche Brian Austin Green, precedente marito di Megan Fox, è intervenuto sulla questione e ha incoraggiato il figlio: "Ho sentito che molte persone sono in disaccordo sull'abbigliamento di mio figlio. Gli dico sempre di non badare a cose del genere!". Recentemente, Megan Fox ha dichiarato di sognare un ruolo nei film Marvel o DC.