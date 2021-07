Adriana Lima nuda su Instagram: il lato b è una luna piena (FOTO)

Adriana Lima ha recentemente postato una foto su Instagram, in cui si vede il suo incredibile lato b, che ha mandato i social in subbuglio.

Adriana Lima mostra regolarmente il suo fisico sensazionale sui social media e la supermodella e attrice brasiliana ha recentemente postato una foto in cui appare nuda, illuminata soltanto dalla luce della luna, che ha letteralmente mandato Instagram in subbuglio.

"Quando due lune si incontrano", ha scritto la bomba brasiliana, 39 anni, nella didascalia della foto in cui mostra con orgoglio le curve del suo fisico, mentre viene colpita dai raggi lunari che lasciano intravedere il suo corpo nudo.

In primo piano si possono osservare i lunghi capelli scuri e un lato b che assomiglia alla luna piena mentre sullo sfondo si vedono le luci della città. L'immagine non censurata ha letteralmente fatto impazzire i suoi follower che hanno tempestato la foto di like e commenti.

La Lima, una delle modelle più pagate al mondo, ha due figlie, Siena, otto anni, e Valentina, 11 anni, con l'ex giocatore di basket serbo Marko Jaric. Adriana e la star dello sport si sono sposati nel 2009, hanno annunciato la loro separazione nel 2014 e hanno concluso il loro divorzio nel 2016.