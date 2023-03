Megalopolis: svelati data d'uscita e la graphic novel del film di Francis Ford Coppola

Secondo quanto rivelato da Popverse, nel corso dell'ultimo Wondercon 2023, è stato rivelato che Megalopolis, il nuovo film di Francis Ford Coppola, uscirà nelle sale di tutto il mondo entro il 2024. Ad accompagnare l'uscita in sala, arriverà quindi anche una graphic novel dedicata al film.

Il progetto è stato realizzato dal cofondatore di Syzygy Chris Ryall e dall'artista Jacob Phillips, che sono stati contattati da Coppola e hanno trascorso del tempo sul set per sviluppare questo adattamento. "La cosa emozionante è che ho lavorato direttamente con lui", ha detto Ryall. "Non si tratta di una cosa per cui ha dato in licenza il materiale: il film e il libro sono esclusivamente suoi. Abbiamo trascorso alcune ore ad Atlanta il mese scorso parlando non solo di questa graphic novel, ma anche dei fumetti che ha amato da bambino, e per tutto il tempo è stato permissivo e incoraggiante nel dirci di rendere il libro molto personale. È stato quindi straordinario poter lavorare direttamente con una persona del suo calibro su una cosa del genere".

Ryall ha aggiunto: "E per me, che sono un grande fan non solo del lavoro a colori di Jacob sulle graphic novel di Ed Brubaker/Sean Phillips, ma anche dell'arte e dei colori straordinari della sua serie That Texas Blood, lavorare con Jacob mentre è in una fase così creativa è stata un'emozione immensa. Sarà divertente costruire questo particolare angolo della nuova città di Francis".