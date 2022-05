Megalopolis: Adam Driver e Laurence Fishburne tra le star del film di Francis Ford Coppola

Megalopolis, il nuovo film scritto e diretto da Francis Ford Coppola, avrà come protagonisti Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight e Laurence Fishburne.

Francis Ford Coppola sembra finalmente pronto a realizzare, dopo oltre 20 anni, Megalopolis e la produzione ha ora svelato il cast.

Tra i protagonisti ci saranno anche Adam Driver, Forest Whitaker e Nathalie Emmanuel.

Il film Megalopolis di Francis Ford Coppola verrà realizzato in modo indipendente dal regista, autore anche della sceneggiatura.

Il progetto avrà un budget inferiore ai 100 milioni di dollari e le riprese inizieranno in autunno.

Il lungometraggio sarà ambientato in un mondo moderno incapace di risolvere i propri problemi sociali. Il film sarà una storia all'insegna di ambizioni politiche, genio e interessi in conflitto.

Francis Ford Coppola ha dichiarato che il suo obiettivo non è ottenere premi o guadagnare soldi, ma lasciare alle prossime generazioni un film che rifletta il suo ottimismo nei confronti del potenziale dell'umanità, ispirandosi alla caduta dell'Impero Romano. Pur di ottenere i soldi necessari a girare il film il regista ha venduto una fetta del suo impero legato ai vini.

