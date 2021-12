Mega Man: il film sul famoso videogame in arrivo su Netflix

Un classico dei videogame, Mega Man. arriverà in forma live action grazie a Netflix, che annuncia che il film è in fase di sviluppo.

Il famoso videogame Capcom intitolato Mega Man diventerà un film live action grazie a Netflix, che ha annunciato il progetto, attualmente pare in fase di sviluppo diretto e scritto dai registi Henry Joost e Rel Schulman.

Tramite IGN, arriva la notizia che Mega Man è in fase di sviluppo, un progetto acquisito da Netflix dopo che era già passato in mano a 20th Century Fox che, però, a quanto pare ha lasciato la palla al colosso dello streaming. Sebbene il progetto debba ancora essere confermato da Netflix, la società di produzione del film Supermarché si è lasciata sfuggire la partnership durante un recente aggiornamento del sito web:

"Henry, Rel e il loro produttore interno Orlee-Rose Strauss mantengono una lista di sviluppo attiva. I lavori includono un adattamento di Mega Man di Capcom per Chernin Entertainment e Netflix, che hanno scritto e stanno dirigendo"

Si parlava di un film live-action di Mega Man già nel 2018, pochi giorni dopo l'uscita di Mega Man 11. All'epoca, Henry Joost e Ariel Schulman erao già confermati per scrivere e dirigere il film ma il progetto era di proprietà di 20th Century Fox.

Ora, si attende solo la conferma ufficiale di Netflix, che sembra la sede perfetta per un progetto del genere, visto che lo streamer ha già lavorato ad altri progetti basati su videogame, come The Witcher e Arcane.