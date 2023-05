Meg Ryan posa con Michael J. Fox per sostenere l'uscita del suo documentario, ma i fan stentano a riconoscerla

Meg Ryan è tornata sotto i riflettori, lasciando i fan senza parole, dopo sei mesi di assenza dalle scene ed ha posato accanto a Michael J. Fox durante un evento per la promozione del documentario dell'amico.

E' una Meg Ryan che i fan non sono riusciti a riconoscere quella che ha posato accanto a Michael J. Fox per sostenere l'uscita del documentario dell'attore. Nella prima uscita dopo sei mesi di assenza dalle scene, la dolce Kathleen di C'è posta per te torna a stupire il suo pubblico.

Quasi irriconoscibile Meg Ryan nelle foto che la ritraggono accanto a Michael J. Fox durante la promozione del documentario dell'amico. La star, lontana dai riflettori dal mese di novembre, si è mostrata mercoledì per la proiezione di Still all'Alice Tully Hall del Lincoln Center.

Accanto alla Ryan anche Bill Murray ed Elvis Costello.

Come riportato da Page Six, Meg Ryan ha indossato per l'occasione pantaloni scozzesi marroni, una camicetta rossa e un trench nero, abbinando tutto a un paio di stivali neri.

I commenti dei fan non si sono fatti attendere. "Che cosa ha fatto Meg Ryan in faccia?" si legge mentre un secondo utente scrive: "Questa è Meg Ryan adesso? Che cosa è successo?".

"E' davvero Meg Ryan? Se è così è un vero peccato ed è tutto incredibilmente triste". In molti hanno poi menzionato la chirurgia plastica come vero colpevole di un cambiamento che li ha lasciati senza parole. Ma nessun commento è arrivato dalla protagonista di Harry, ti presento Sally.

"Gesù ma che cosa ha fatto? Lei e Madonna hanno ovviamente lo stesso chirurgo plastico". Qualcuno ha poi difeso la star scrivendo: "Tutti invecchiano. Per favore, basta".

"Non ha l'aspetto di 35 anni fa. Nessuno di noi lo ha. Chi se ne importa. Lasciatela stare", ha ribadito più di un fan.