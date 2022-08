Jack Quaid vorrebbe recitare sia in Star Trek che in Star Wars

Star Trek e Star Wars: due universi cinematografici da sempre rivali. Proprio per questo motivo gli attori che hanno preso parte a entrambi i franchise si possono quasi contare sulle dita di una mano, ma Jack Quaid vuole essere tra quelli.

La star, famosa principalmente per il suo ruolo in The Boys e che al momento doppia Brad Boimler nella serie animata Star Trek: Lower Deks, farà il suo debutto live-action nella saga in Star Trek: Strange New Worlds. Questo però non gli basta.

Una foto di Jack Quaid

Parlando delle sue ambizioni in una recente intervista, Jack Quaid ha affermato infatti di voler viaggiare anche nella galassia lontana, lontana: "Non so se qualcuno sia mai stato sia in un progetto live-action di Star Trek che in uno di Star Wars, ma vorrei essere uno dei primi. Il motivo per cui sono appassionato di fantascienza e fantasy è Star Wars. Darei di tutto per poter interpretare un droide o un Jedi o una specie di Han Solo, qualsiasi cosa. Potrei essere un filo di erba in un prato, non mi interessa. Vorrei sicuramente essere in un progetto di Star Wars. Non avrei mai pensato di prendere parte a uno show di Star Trek, quello è stato un sogno diventato realtà, quindi non lo so, potrebbe succedere."

Tra i pochissimi fortunati ad aver preso parte in entrambi i franchise ci sono Greg Grunberg, il quale ha interpretato diversi ruoli in Star Trek e Star Trek Beyond e che poi ha vestito i panni di Snap Wexley in Star Wars: Il risveglio della forza e Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Nella lista di chi fa parte di entrambi gli universi c'è anche Simon Pegg, che però in entrambi gli universi è apparso dietro a una quantità considerevole di trucco. Insomma, le possibilità per Jack Quaid ci sono, ma certamente non è una cosa da tutti.