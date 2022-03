Mediaset Infinity: Aprile di grandi novità con film, serie tv e le partite della UEFA Champions League

Mediaset Infinity, oltre alla visione gratuita dei programmi Mediaset sia in diretta che on-demand, amplia la proposta di nuovi contenuti di qualità: il canale Infinity+ ad Aprile offre i migliori film e le più forti serie tv, il grande calcio esclusivo della UEFA Champions League e molto altro ancora.

GLI HIGHLIGHTS DI APRILE SU MEDIASET INFINITY

MEDIASET INFINITY

Ad aprile prosegue su Italia 1 La Pupa e il Secchione Show, disponibile anche su Mediaset Infinity. Pupe e Pupi, Secchioni e Secchione, volti noti del mondo dello spettacolo e personaggi tutti da scoprire, continuano a mettersi in gioco sotto lo sguardo attento di una giuria super agguerrita composta da Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge. A tirare le fila del racconto una super conduttrice: Barbara d'Urso. In esclusiva su Mediaset Infinity, ogni martedì alle 20.30, vi aspetta anche Pupa Party: l'imperdibile appuntamento in compagnia di Dayane Mello e Andrea Dianetti per commentare insieme i protagonisti e le puntate della nuova edizione.

Isola dei Famosi 6: Vladimir Luxuria Leonardo Tumiotto e Belen Rodriguez

È l'alba di una nuova Isola! Al timone del programma, per il secondo anno, Ilary Blasi. Alvin, in collegamento dall'Honduras, torna a vestire i panni di inviato. A commentare in studio le avventure dei Naufraghi una coppia inedita di opinionisti formata da Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Ogni lunedì e giovedì alle 20.30 l'appuntamento è in esclusiva su Mediaset Infinity con Isola Party: Ignazio Moser e Valentina Barbieri commenteranno in diretta, in compagnia di numerosi ospiti, le nuove puntate de L'Isola dei Famosi.

INFINITY+ (7,99€/mese con la formula "esci quando vuoi")

Diretto e interpretato dal premio Oscar Clint Eastwood, Cry Macho - Ritorno a casa sarà disponibile in Premiere su Infinity+ dal 14 al 21 aprile. Dal romanzo di N. Richard Nash, Cry Macho - Ritorno a casa è la storia di Mike Milo, un ex cowboy da rodeo in disgrazia, che per ripagare un debito con il suo ex capo accetta di andare in Messico per riportare a casa suo figlio. Il viaggio si rivela impegnativo ma prezioso. Un western on the road sulle strade polverose del Messico.

JUVENTUS TV (7 giorni di prova gratuita. Poi 3,99€/mese con la formula "esci quando vuoi")

Sul canale dedicato al mondo bianconero, il 15 aprile arriva STORIA | FILIPPO INZAGHI che racconta i quattro anni in bianconero di SuperPippo, capace di realizzare 89 reti in 165 presenze ufficiali. Un bomber implacabile.

STARZPLAY (7 giorni di prova gratuita. Poi 4,99/mese)

Dal 24 aprile, su STARZPLAY è in arrivo Gaslit, una visione moderna del Watergate incentrata su Martha Mitchell, moglie del fedele procuratore generale di Nixon, John Mitchell. Martha è stata la prima persona a lanciare pubblicamente l'allarme sul coinvolgimento di Nixon nel Watergate, causando il disfacimento sia della Presidenza che della sua vita personale e costringendo il marito a scegliere tra lei e Nixon. Con Julia Roberts e Sean Penn.

MGM - Metro-Goldwyn-Mayer (7 giorni di prova gratuita. Poi 3,99€/mese con la formula "esci quando vuoi")

Dal 1° aprile, sul channel di Metro Goldwyn Mayer è in arrivo Creed, con protagonisti Michael B. Jordan e Sylvester Stallone. Adonis Johnson non ha mai conosciuto suo padre, campione dei pesi massimi Apollo Creed, morto prima della sua nascita. Con la boxe nel sangue, va a Filadelfia per convincere Rocky Balboa ad allenarlo. Nel cast del film anche Tessa Thompson, Phylicia Rashad, Andre Ward e Anthony Bellew.

MOONBUG KIDS (7 giorni di prova gratuita. Poi 3,99€/mese con la formula "esci quando vuoi")

Sul canale tematico dedicato ai più piccoli, conosciuto per alcuni dei titoli per bambini più popolari al mondo, dal 1° aprile arrivano altri dieci episodi di KiiYii, la nuova collezione di canzoni e filastrocche per bambini, pensate apposta per imparare con entusiasmo i numeri, l'alfabeto e tanto altro!

CRIME+INVESTIGATION PLAY (7 giorni di prova gratuita. Poi 3,99/mese con la formula "esci quando vuoi")

Sul channel dedicato al crime, dal 1° aprile torna la serie ad alto asso di adrenalina Sopravvissuti - All'ultimo minuto, che attraverso le immagini ci accompagna in un viaggio incredibile in una delle più sconvolgenti esperienze che si possano vivere: come ci si sente a essere dei sopravvissuti? Cosa pensa chi sa di trovarsi improvvisamente a un passo dalla morte? Come cambia la vita di una persona dopo aver subito un tentativo di rapina, aggressione, omicidio? Otto nuovi episodi, otto nuove storie ad alta tensione che, attraverso le immagini reali di quei momenti ad alta tensione, ricostruiscono la terribile esperienza che ha cambiato per sempre la vita dei protagonisti che sono ancora qui per raccontarlo.

HISTORY PLAY (7 giorni di prova gratuita. Poi 3,99€/mese con la formula "esci quando vuoi")

Sul canale delle storie che hanno fatto la Storia, sarà disponibile dal 1° aprile l'ottava stagione di Oak Island e il tesoro maledetto. I fratelli Lagina continuano la loro estenuante e incessante ricerca del tesoro nascosto a Oak Island. La pandemia non ferma le operazioni della squadra.

BLAZE PLAY (7 giorni di prova gratuita. Poi 2,99€/mese con la formula "esci quando vuoi")

Dal 1° aprile su Blaze Play arriva la seconda stagione di The UnXplained: William Shatner accompagna il pubblico all'interno del vortice del mistero per provare a spiegare e indagare alcuni fenomeni e avvenimenti apparentemente inspiegabili.

MIDNIGHT FACTORY (7 giorni di prova gratuita. Poi 4,99€/mese con la formula "esci quando vuoi")

Sul channel Midnight Factory, dedicato interamente al genere horror, The Sadness sarà disponibile dal 14 aprile. Dopo un anno di lotta contro una pandemia, una nazione frustrata finalmente abbassa la guardia. Ma quando il virus muta spontaneamente, dà origine a una piaga che altera la mente. Nel tentativo di riunirsi, una giovane coppia viene spinta ai limiti della follia. Uccisioni, torture e mutilazioni non sono che l'inizio. È il tramonto dell'era della civiltà e dell'ordine. Rimane solo la tristezza.