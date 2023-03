Mean Girls: Jon Hamm farà parte del cast del film musical

La versione cinematografica del musical ispirato a Mean Girls potrà contare sulla presenza nel cast di Jon Hamm, ecco i dettagli del suo ruolo.

Jon Hamm è entrato a far parte del cast del film musical di Mean Girls, progetto ispirato allo spettacolo andato in scena a Broadway.

Il lungometraggio sarà prodotto da Paramount ed è destinato alla piattaforma di streaming di proprietà dello studio.

Nella nuova versione cinematografica di Mean Girls, l'attore Jon Hamm avrà il ruolo dell'allenatore Carr, insegnante di ginnastica e responsabile del corso di educazione sessuale.

Il film originale era tratto dal libro Queen Bees and Wannabes scritto da Rosalind Wiseman. Tina Fey aveva scritto la sceneggiatura dell'adattamento con star Lindsay Lohan nella parte di Cady Heron, una teenager che si trasferisce in una nuova scuola e cerca di farsi posto nel mondo del liceo, avvicinandosi al gruppo delle ragazze più popolari.

Il musical è stato sviluppato da Tina Fey in collaborazione con Jeff Richmond che ne ha scritto le musiche e Nell Benjamin che ha firmato i testi delle canzoni.

Il cast del film, prodotto per Paramount+, è composto anche da Angourie Rice, Auli'i Cravalho, Jaquel Spivey, Avantika, Christopher Briney, Bebe Wood, Busy Philipps, Fey, Tim Meadows e Jenna Fischer.

La regia è di Arturo Perez e Samantha Hayne.