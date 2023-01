MCU, quali sono i titoli più attesi dai fan Marvel per il 2023?

Il 2023 sarà un grande anno per il Marvel Cinematic Universe, ma quali sono i progetti cinematografici e televisivi più attesi dai fan Marvel? Scopriamo cosa dice il web.

Il nuovo anno è finalmente arrivato, e con sé porterà grandi titoli d'intrattenimento, sia sul piccolo che sul grande schermo. In particolare, sembra che quella del 2023 sarà un'ottima annata per tornare a sedersi sulle poltroncine delle sale cinematografiche e godersi lo spettacolo sul maxi-schermo.

"Con più di un centinaio di titoli in uscita quest'anno, i fan sono entusiasti di tornare a guardare i film sul grande schermo a cui appartengono" ha infatti recentemente affermato, come riporta anche Comicbook, il Managing Director di Fandango Erik Davis, parlando delle nuove uscite cinematografiche per il 2023 "Il nuovo anno promette un significativo incremento di film che le persone vogliono vedere al cinema, dai grandi ritorni in fatto di franchise come Indiana Jones, Creed, The Hunger Games e Mission Impossible ai tanto attesi remake come La Sirenetta e Haunted Mansion, passando per l'intrattenimento forse meno convenzionale come Cocaine Bear e M3gan. Il 2023 vanta davvero una delle line-up più elettrizzanti degli ultimi anni".

E se si nominano i franchise e i titoli più attesi, non possono a questo punto mancare i film e le serie targati Marvel Studios... Ma quali sono i progetti che incuriosiscono maggiormente i fan del MCU?

Su Twitter qualcuno ha già detto la sua, e pare che Guardiani della Galassia Vol. 3, Ant-Man and the Wasp: Quantumania e Agatha: Coven of Chaos siano tra i film e le serie più gettonati... Ma attenzione anche alla seconda stagione di Loki e The Marvels.

"Gli unici progetti del MCU per cui ho hype in questo 2023".

"I progetti del MCU che più attendo per il 2023: 1 - Guardians of the Galaxy Vol 3; 2 - Loki Season 2; 3 - Quantumania".

"Stan Monica Rambaeu a.k.a. Photon! Monica è relativamente nuova nel MCU ed è destinata ad essere uno degli eroi più potenti che Marvel introdurrà nel suo universo cinematografico. Guardatela prendere il volo in The Marvel la prossima estate".

Che posto avrà Guardians Of The Galaxy 3 nella timeline del Marvel Cinematic Universe?

"La seconda stagione di Loki e Guardiani della Galassia 3 saranno gli unici film del MCU decenti per il 2023".

"_I progetti MCU che attendo di più per questo 2023:

Agatha: Coven of Chaos Loki Season 2 Secret Invasion GotG Vol. 3 The Marvels Ironheart Ant-Man 3 What If Season 2 Echo_"

E voi, per quali progetti Marvel avete più hype?