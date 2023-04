MCU, Gwyneth Paltrow non esclude un ritorno di Pepper Potts: "Non sono morta..."

Gwyneth Paltrow ha commentato in modo ironico un suo possibile ritorno nel MCU, in cui ha interpretato Pepper Potts.

L'attrice fa parte del mondo cinematografico tratto dai fumetti della Marvel fin dal 2008, anno in cui è uscito nelle sale Iron Man.

Un possibile ritorno per Pepper

L'occasione di parlare del futuro di Pepper Potts nel Marvel Cinematic Universe è emersa da una conversazione con Scarlett Johansson per The Goop Podcast.

L'interprete di Black Widow ha chiesto così alla collega se in futuro riprenderà la parte, nonostante l'uscita di scena di Iron Man. Gwyneth Paltrow ha dichiarato: "Penso di sì. Voglio dire, non sono morta, quindi possono sempre chiedermi di farlo". Scarlett ha quindi replicato: "Penso che a un certo punto potresti tornare".

L'interprete della moglie di Tony Stark ha commentato quindi in modo ironico: "Davvero? Una Pepper Potts di 64 anni? Grandioso!".

Per ora non sembrano esserci progetti riguardante un possibile coinvolgimento di Gwyneth nei prossimi tasselli del MCU, tuttavia le attività della Stark Industries avranno un legame con Armor Wars, film con star Don Cheadle, e con la serie Ironheart. Pepper potrebbe quindi apparire brevemente o essere citata e lo stesso potrebbe accadere con un eventuale prossimo capitolo delle avventure di Peter Parker, che aveva un legame profondo con Tony.