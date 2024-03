Mckenna Grace star e produttrice del thriller psicologico Straight Lies

Mckenna Grace sarà la protagonista di Straight Lies, un thriller psicologico che la vedrà impegnata anche come produttrice.

Le riprese inizieranno in estate in North Carolina e possono contare sul sostegno di Mandalay Pictures.

I dettagli del progetto

Alla regia di Straight Lies ci sarà Alex Kalymnios e la storia sarà ambientata negli anni '90, seguendo l'isteria legata alla guerra alle droghe.

La sceneggiatura sarà firmata da Ren Trella e si ispira a fatti realmente accaduti nella sua vita quando era una teenager.

Mckenna Grace, tra poche settimane protagonista di Ghostbusters: Minaccia glaciale, interpreterà una teenager accusata ingiustamente di aver fatto uso di sostanze stupefacenti e si ritrova a dover provare a fuggire da un rehab in stile setta che viene sostenuta dal governo americano, mentre suo padre, segretamente un agente della CIA, diventa così perso nelle influenze politiche da diventare inconsapevole del pericolo in cui si trova la figlia.

Le dichiarazioni

Grace ha dichiarato: "Sono così onorata nel portare questa storia coinvolgente sullo schermo. Dopo aver parlato con la nostra fantastica sceneggiatrice Ren e aver ascoltato la sua storia vera di quello che ha vissuto, su cui ha basato lo script, sapevo che sarebbe stato un progetto straziante, ma necessario".

Alex Kalymnios ha aggiunto: "Sono così onorata nel dirigere questa storia coinvolgente e affascinante ispirata a fatti realmente accaduti e sono elettrizzata per il fatto che Mckenna Grace ci guiderà attraverso questo incubo sconvolgente ed emozionante di una ragazza che lotta per sopravvivere".