McKenna Grace nel cast di Perfect, il nuovo film diretto da Olivia Wilde

McKenna Grace, recentemente nel cast di The Handmaid's Tale, sarà una delle protagoniste di Perfect, il nuovo film diretto da Olivia Wilde.

Le riprese del progetto, prodotto da Searchlight, inizieranno nel 2022 e racconteranno la storia vera della ginnasta Kerri Strug.

Il lungometraggio si ispira al libro Landing On My Feet. A Diary of Dreams scritto dall'atleta Kerri Strug in collaborazione con John P. Lopez. Sul grande schermo si racconterà con Perfect la storia della ginnasta e dei sacrifici compiuti per arrivare ai Giochi Olimpici di Atlanta nel 1996, edizione in cui gli Stati Uniti hanno vinto la loro prima medaglia d'oro nella gara a squadre. Kerri divenne un'eroina dopo aver completato il suo volteggio nonostante un infortunio alla caviglia.

Recentemente i trionfi delle ginnaste americane sono state al centro delle notizie di cronaca a causa della denuncia di abusi fisici e psicologici subiti dalle atlete mentre erano impegnate nelle attività della nazionale e le Olimpiadi di Atlanta sono state rivalutate come uno dei momenti in cui è emersa la scelta di sacrificare la salute e il benessero psicologico e mentale delle giovanissime atlete pur di ottenere dei successi.

Il progetto verrà realizzato da Olivia Wilde dopo aver completato il lavoro su Don't Worry Darling, in arrivo nelle sale nel 2022, film in cui hanno recitato Harry Styles, Gemma Chan, Florence Pugh e Chris Pine.

Mckenna Grace, a novembre, sarà invece una delle star di Ghostbusters: Legacy e prossimamente sarà la protagonista di Crater, un progetto destinato a Disney+.