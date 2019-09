Mazinga e Jeeg-Robot: in arrivo i sex-toys ispirati agli anime!

Avete sempre desiderato i sex toys ispirati a Mazinga e Jeeg Robot? La casa di produzione Tenga ha realizzato i vostri sogni!

In Giappone si può trovare qualunque merchandising correlato al mondo degli anime, dai peluche agli articoli matrimoniali, non esistono taboo e il brand Tenga ha deciso di spingersi ancora un po' più là. Il marchio, tra i principi dell'intrattenimento per adulti, ha annunciato la realizzazione di una linea di sex-toys dedicata proprio agli anime: secondo un report di Rocket News 24, sono in arrivo gli articoli di Mazinga e Jeeg Robot.

La mossa di marketing arriva dopo il rilascio di diversi sex-toys a tema Transformers. A quanto pare il Mazinga Tenga Robo sarà costruito sulla base del classico supporto per l'autoerotismo, ma avrà componenti modificabili e colori specifici per riuscire a trasformarlo nel famoso robot. La caratteristica 'speciale' è che stavolta non sarà utilizzabile a fini sessuali, ma sarà solo un elemento da collezione. Se non vi basta, allora potete puntare il nuovo Jeeg Robot. Il creatore Go Nagai non si sarebbe mai aspettato di ispirare un sex-toy, ma Tenga ha fatto l'impossibile.

È più forte Mazinga o Goldrake? 10 curiosità per diventare esperti di robottoni

Entrambi gli articoli sono disponibili sul sito ufficiale di Tenga e i prezzi sono anche piuttosto accessibili, visto che si parte da 42 dollari americani in su.