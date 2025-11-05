Maya Hawke rivela l’ironico consiglio di Uma Thurman per lavorare con Quentin Tarantino: “Tieniti le scarpe"

Maya Hawke ha recitato per Quentin Tarantino in C'era una volta a... Hollywood e durante un'intervista nel podcast Good Hang di Amy Poehler, l'attrice ha approfondito quell'esperienza.

Dal momento che anche sua madre, Uma Thurman, ha recitato in tre film di Tarantino, Poehler ha chiesto a Hawke se le avesse dato un consiglio su come lavorare con il regista.

Il bizzarro consiglio di Uma Thurman a Maya Hawke

"Tieniti le scarpe" ha risposto scherzando Hawke, facendo riferimento al presunto feticismo per i piedi del regista americano "Tienile addosso, tesoro" ha esclamato ridendo la star di Stranger Things, prima di rispondere più seriamente: "È stato meraviglioso. Quentin è un regista e un cineasta così brillante ed entusiasta. La sua passione ti contagia. Ci sono pochissime persone che amano il cinema quanto lui".

Margaret Qualley in una scena di C'era una volta a... Hollywood

Nel corso degli anni sono state fatte numerose battute nei confronti di Tarantino per la sua presunta passione per i piedi femminili. Una teoria alimentata anche da alcune scene dei suoi film, come Kill Bill, Pulp Fiction e C'era una volta a... Hollywood, oltre alla celebre sequenza di Dal tramonto all'alba, in cui il suo personaggio beve direttamente dal piede di Salma Hayek.

Anche Brad Pitt, ritirando il premio come miglior attore ai SAG Award per C'era una volta a... Hollywood, aveva ironizzato sull'argomento: "Voglio ringraziare i miei colleghi Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, i piedi di Margot Robbie, i piedi di Margaret Qualley, i piedi di Dakota Fanning. Quentin ha separato più donne dalle loro scarpe della TSA".

La reazione di Quentin Tarantino alle frasi sul suo presunto feticismo

Da par suo, il regista ha sempre commentato con ironia le frasi sul suo presunto feticismo per i piedi.

"Ci sono un sacco di piedi nei film di molti grandi registi. È solo una buona regia. Prima di me, la persona con cui il feticismo per i piedi era associato era Luis Buñuel, un altro regista. Anche Hitchcock è stato accusato di questo, e lo stesso vale per Sofia Coppola".