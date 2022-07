Maya Hawke: orgia nella foresta per il video musicale del brano Thérèse

Non solo attrice, ma anche cantautrice. Maya Hawke si spoglia nell'intenso video musicale del brano Thérèse, che fa parte del suo prossimo album Moss. Il video si apre con un avvertimento in cui viene anticipato che il video conterrà materiale per adulti e che è stato girato in pellicola 35mm. Accompagnato dal sound folk di Maya Hawke, il cortometraggio esplicito racchiude un messaggio profondo mostrando un gruppo di amici impegnati in un'orgia nel bosco che viene interrotta dalla polizia. Nel video Maya Hawke rivendica il suo status di artista provocatoria e indipendente, che non cammina all'ombra della sua famiglia, ma sta maturando una carriera in continua evoluzione.

Il video di Thérèse è diretto da Brady Corbet, che Maya Hawke ha conosciuto durante un'audizione per uno dei suoi film. il video artistico, immmerso nel folto del bosco, è stato girato in pellicola grazie al lavoro del direttore della fotografia Trevor Tweeten. Il risultato è un effetto seta che conferisce qualità alle inquadrature cupe illuminate dalla luna. Il video si apre all'alba sul retro di un'auto della polizia, dove qualcuno lotta debolmente con le manette. Le note di apertura del brano accompagnano i flash dell'orgia della notte precedente. Nei primi piani della pelle nuda e degli arti aggrovigliati, il ricordo del baccanale di un gruppo di amici nella foresta viene riprodotto sui testi cantanti dalla voce morbida di Maya Hawke: "Non ha tatto, è una prova, è solo Thérèse".

La cantante compare nel video in piedi, con i polsi legati, parzialmente svestita. Come ha spiegato in un'intervista a Dazed, si augura che quando le persone ascolteranno la sua canzone "provino qualcosa di diverso dalla vergogna, dall'odio per se stessi e dalla solitudine. Io penso che siamo tutti stanchi di sentirci così".

Maya Hawke: "Se mia madre non avesse avuto un aborto oggi non esisterei"

Il video musicale di Thérèse vede coinvolti il fratello di Maya Hawke, Levon Hawke, Christina Leonardi, Natalie Shinnick, Scott Sweitzer, Celine Sutter, Ghazal, Thea Henry, Leah Scarpati, Queen-Tiye, Karoline, Khaya Cohen, Mackian Bauman, Jack LeGoff, Tomas Espinoza , Katrin Nugent, Kaia Martin, Scout Peterson, Taylor Rosen e Abi Lieff. È prodotto da Maddie Browning e coprodotto dall'etichetta discografica indipendente Mom + Pop.

Il secondo album in studio di Maya Hawke, Moss, uscirà il 23 settembre.