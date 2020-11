Maya Hawke e Camila Mendes star del film Netflix "Strangers"

Maya Hawke e Camila Mendes saranno le protagoniste di Strangers, un nuovo film che verrà prodotto per Netflix.

Le due attrici hanno già un rapporto speciale con il colosso dell'intrattenimento essendo protagoniste rispettivamente di Stranger Things e di Riverdale, show distribuito al di fuori dai confini statunitensi proprio dalla piattaforma.

Strangers sarà diretto da Jennifer Kaytin Robinson, autrice della sceneggiatura in collaborazione con Celeste Ballard.

Il film viene descritto come una comedy dark in stile Alfred Hitchcock che ha le protagoniste più spaventose di sempre: delle teenager. Al centro della trama ci saranno Drew (Alpha, estremamente popolare) ed Eleanor (beta, una ragazza alternativa), che decidono di unire le forze per andare contro i bulli.

Maya Hawke prossimamente reciterà accanto al padre Ethan Hawke nel film Revolver, dopo aver collaborato con lui in occasione della serie The Good Lord Bird.

Camila Mendes, invece, sarà nuovamente Veronica Lodge nella quinta stagione di Riverdale dopo un piccolo ruolo nella commedia Palm Springs.