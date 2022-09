May December: Charles Melton nel cast del film di Todd Haynes

Charles Melton sarà uno dei protagonisti di May December, il nuovo progetto diretto da Todd Haynes.

La star di Riverdale sarà coinvolta nella realizzazione del progetto scritto da Samy Burch, che ha firmato anche la storia originale insieme ad Alex Mechanik.

Tra gli interpreti di May December ci saranno anche Natalie Portman e Julianne Moore, alla sesta collaborazione con il regista Todd Haynes. Il progetto viene descritto come "un'esplorazione della verità" e dell'impossibilità di provare a capire totalmente un'altra persona.

Al centro della trama c'è una donna che 20 anni prima ha avuto una storia d'amore con un uomo più giovane di lei di 23 anni. Ora i loro gemelli stanno per concludere gli studi al liceo e un'attrice di Hollywood arriva per capirla meglio in vista delle riprese di un film biografico. Le loro dinamiche in famiglia iniziano ad andare in mille pezzi a causa della pressione di uno sguardo esterno, portando il marito della donna ad affrontare quanto è accaduto e a capire cosa vuol dire avere dei figli che stanno andandosene da casa quando ha solo 36 anni.

Per ora non sono stati svelati i dettagli del personaggio affidato nel film all'attore Charles Melton.