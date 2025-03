Chi è Stanislao Zama, che ha vinto 99 da battere, lo show di Max Giusti

Uno show da veri duri quello che è andato in onda su Rai 2 e condotto da Max Giusti. 99 da battere è un gioco che mette alla prova abilità fisiche, strategiche e mentali dei concorrenti in gara Il format è partito con 100 partecipanti che si sono affrontati in una serie di sfide a eliminazione diretta, fino a ridursi a un solo vincitore. Stanislao Zama è colui che si è portato a casa l'ambito montepremi.

Il vincitore di 99 da battere: chi è Stanislao Zama?

Una vincita di 99mila euro per il giovane ragazzo di 28 anni che è arrivato al rush finale con Euprepio Balestra di 40 anni. Ed è proprio Stanislao che, alla fine dei giochi, ha sollevato la targa della vittoria, coronando un percorso impeccabile all'interno del programma.

Di 28 anni e originario di Faenza, ha conquistato il montepremi vincendo la sesta e ultima puntata di 99 da battere. Nella vita di tutti giorni, Stanislao ha lo sport e la competizione nel sangue. E' fondatore della palestra Kaizen Athletics. Ha dedicato la sua vita allo sport e alla formazione atletica, ricevendo anche la Palma d'Oro Coni al merito tecnico per il suo contributo nel campo dell'arrampicata.

Il ragazzo ha già le idee ben chiare su come spendere la somma appena vinta. Con i 99mial euro, il campione faentino ha in mente due progetti: aprire una palestra interamente dedicata all'arrampicata o acquistare una casa sulle Dolomiti. Alla sua vittoria si è unita tutta la comunità di faenza, fiera di tutte le sfide vinte da Zama.

Il gioco di Rai 2 conferma la viralità e la potenza di un format inedito, che è piaciuto al pubblico. Nato come una sorta di Squid Game, lo show è una sfida tra 100 concorrenti che vengono coinvolti in una serie di sfide di ogni tipo. L'unico obiettivo? Non arrivare mai ultimi. In ogni sfida chi perde viene eliminato, dando via, così, a un conto alla rovescia che porta i partecipanti da 100 a 1.