Maurizio Costanzo è il nuovo responsabile delle strategie di comunicazione della Roma

Maurizio Costanzo è da oggi il nuovo responsabile delle strategie di comunicazione della Roma: lo ha comunicato lo stesso giornalista che vuole ricostruire il clima di amore con i tifosi verso la squadra capitolina.

La Roma poche settimane fa ha stupito il mondo del calcio e i suoi stessi tifosi ingaggiando José Mourinho, l'allenatore portoghese soprannominato "The Special One" che nella stagione 2009-2010 con l'Inter ha realizzato il famoso triplete conquistando il Campionato, la Coppa Italia e la Champions League. Ora la squadra del presidente James Pallotta ha fatto un altro colpaccio, da oggi la Roma ha un nuovo responsabile per le strategie di comunicazione che risponde al nome di Maurizio Costanzo, il famoso giornalista e conduttore televisivo.

Maurizio Costanzo lo ha rivelato rilasciando un comunicato alle agenzie dove si legge "Ho firmato un accordo con l'AS Roma come responsabile di strategie della comunicazione. Darò il mio contributo per spiegare bene Roma e i romani e per cercare di ricostruire il clima di amore con i tifosi verso la Roma. È bello fare di una passione una professione".

Nella dichiarazione all'Adnkronos, Maurizio Costanzo dice "La prima cosa che farò è stringere bene i rapporti tra Mourinho e la città. Io voglio lavorare molto sui tifosi, mi piacerebbe ad esempio trovare il tifoso più antico, più anziano della Roma. Io sono romano... 'mejo 'a Roma", conclude con quello che sarà il suo slogan in questa nuova avventura.