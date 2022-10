Matthew Perry ha raccontato dei momenti più bui della sua vita, quando ha rischiato di morire, in un libro

In base a quanto recentemente riportato da Deadline, Matthew Perry ha parlato, nel suo nuovo libro di memorie, dell'emergenza medica che gli ha quasi causato la morte diversi anni fa. L'attore di Friends ha riportato che all'epoca la sua dipendenza da oppiacei aveva fatto scoppiare il suo colon, spingendo i medici a informare la sua famiglia che all'epoca aveva una probabilità del 2% di sopravvivere.

In una nuova intervista con People, Matthew Perry, parlando dell'accaduto, ha quindi ricordato di quando, a 49 anni venne ricoverato in ospedale per cinque mesi, restando per due settimane in coma: "I medici hanno detto alla mia famiglia che avevo il 2% di possibilità di vivere. Sono stato collegato a una macchina chiamata ECMO, che fa tutta la respirazione per il tuo cuore e i tuoi polmoni. Nessuno sopravvive a questo".

Matthew ha raccontato di tutte le sue dipendenze e battaglie nell'autobiografia, in uscita il 1 novembre, intitolata: Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, rivelando alla rivista che: "Volevo condividere tutto quando fossi stato sicuro di non andare di nuovo nel lato oscuro. Ho dovuto aspettare fino a quando non fossi stato abbastanza sobrio - e lontano dalla malattia attiva dell'alcolismo e della dipendenza - per scrivere tutto. E la cosa principale era che ero abbastanza certo che avrebbe aiutato le persone".

L'attore si è aperto riguardo ai difficili periodi della sua vita, anche sul set di Friends, raccontando dei momenti più bui in cui non riusciva in nessun modo a fermarsi, arrivando ad assumere 55 Vicodin al giorno con il suo peso che era sceso a 58 chili. Pur essendo finito in riabilitazione 15 volte nel corso degli anni subendo 14 interventi chirurgici allo stomaco, ha raccontato che c'è voluto tempo per uscirne: "Non sapevo come fermarmi. Non potevo fermarmi perché la malattia e la dipendenza sono progressive. Quindi peggiora sempre di più con l'avanzare dell'età".

Parlando del cast di Friends Matthew Perry ha rivelato che gli sono stati vicini e che sono stati comprensivi nei suoi confronti.