Matthew Perry, da Friends alla vita privata: la sua verità in un'autobiografia

Matthew Perry, ovvero il Chandler Bing di Friends, ha annunciato che presto arriverà una sua autobiografia, nel quale rivelerà i retroscena della sitcom di NBC, ma anche della sua vita privata.

Friends: il cast in una scena dell'episodio Lezioni di poker

L'attore ha firmato un accordo con Flatiron Books, divisione del gruppo editoriale Macmillan, che avrebbe offerto un accordo piuttosto remunerativo all'attore per pubblicare la sua versione della storia.

"Su di me hanno scritto tanto nel corso degli anni" ha affermato l'attore 52enne "Per cui ho pensato che fosse ora che le persone sentissero la verità direttamente dalla fonte, ovvero io stesso".

Al momento l'opera non ha ancora un titolo, ma sarà pubblicata nel 2022.

Stando a quanto riportato da Deadline, Perry racconterà non solo cosa avveniva dietro le quinte della sitcom più amata, ma si focalizzerà anche su argomenti meno piacevoli come la sua lunga battaglia con la dipendenza e i motivi che vi portarono. Il tutto, ovviamente, accompagnato dal suo caratteristico senso dell'umorismo.

"Abbiamo bisogno di humor, di catarsi, e di essere finalmente d'accordo su qualcosa. E la straordinaria di Matthew, raccontata dalla sua inimitabile voce, è esattamente tutto questo" ha dichiarato l'editor di Flatiron Megan Lynch "Il libro di Matthew ha un enorme potenziale nell'unire le persone, che i tempi di divisione e isolamento come quelli che stiamo vivendo, è un qualcosa di particolarmente galvanizzante".