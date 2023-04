Matthew Perry giura che rimuoverà i commenti su Keanu Reeves dal suo memoir: "Ho scritto una stupidaggine"

Matthew Perry ha promesso di rimuovere le sue osservazioni controverse su Keanu Reeves dalle future edizioni del suo memoir Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing. L'attore di Friends si è scusato dopo quanto scritto nel suo libro in cui si chiede perché Keanu Reeves sia ancora vivo quando attori talentuosi e pensatori originali come River Phoenix e Chris Farley sono morti.

Dopo le critiche che gli sono state rivolte, Matthew Perry sembra pentito di quanto scritto e si è attivato per far rimuovere i riferimenti a Keanu Reeves. Ospite del Los Angeles Times Festival of Books, Perry ha rivelato che tutte le future edizioni di Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing ometteranno il nome della star di John Wick.

"Ho detto una cosa stupida. E cattiva" ha ammesso l'attore. "Ho usato il suo nome perché vivo nella stessa strada. Gli ho chiesto pubblicamente scusa. Qualsiasi versione futura del libro non conterrà il suo nome".

Matthew Perry ha spiegato di non essersi ancora scusato personalmente con Reeves, anche se ha intenzione di farlo. "Se lo incontro, mi scuserò. È stato semplicemente stupido".

Mentre i passaggi di Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing che fanno riferimento a Keanu Reeves sono un "tentativo di rendere omaggio a personaggi del calibro di River Phoenix e Chris Farley", il risultato è stato accolto da accese critiche.

"L'elenco dei geni che erano in anticipo sui tempi è troppo lungo per essere dettagliato qui - basti dire che in cima a qualsiasi elenco di questo tipo dovrebbe esserci la mia costar in Le ragazze di Jimmy, River Phoenix", Perry scrive. "River era un uomo bellissimo, dentro e fuori - troppo bello per questo mondo, come si è scoperto. Sembra sempre che siano i ragazzi davvero talentuosi ad andarsene. Perché i pensatori originali come River Phoenix e Heath Ledger muoiono, ma Keanu Reeves cammina ancora tra noi? River era un attore migliore di me, io ero più divertente. Ma sicuramente ho fatto il mio nelle nostre scene - non è un'impresa da poco, quando ci ripenso decenni dopo".

Matthew Perry si è affrettato a scusarsi per il passaggio a ottobre spiegando: ​​"In realtà sono un grande fan di Keanu. Ho scelto un nome a caso, errore mio. Chiedo scusa. Avrei dovuto usare il mio nome, invece".