Matthew Modine oggi al Lucca Film Festival, l'attore presenterà The Martini Shot

Bagno di folla lucchese per Matthew Modine, in arrivo al Festival con il suo ultimo film, in cui interpreta un regista in crisi.

Il Lucca Film Festival 2024 è pronto ad accogliere l'arrivo di Matthew Modine. La star di Birdy e Full Metal Jacket, da sempre impegnata nel sociale, presenterà il suo ultimo film, The Martini Shot. Tra gli ospiti di oggi anche il protagonista di Tutto chiede salvezza, Federico Cesari.

Matthew Modine sarà protagonista, al Cinema Astra alle ore 21:00 di un incontro con il pubblico per presentare The Martini Shot, commedia esistenziale diretta da Stephen Wallis che racconta la storia di un regista cinematografico malato mentre inizia a girare quella che crede essere la propria, ultima opera. La presentazione sarà moderata dalla giornalista Silvia Bizio.

Il programma del giorno al cinema Astra ha inizio alle ore 10:00 con la proiezione del film Maria Montessori - La nouvelle femme, conm Jasmine Trinca nei panni della celebre pedagonista, nei cinema da domani. Alle ore 15:00 continuano le proiezioni della sezione dei lungometraggi in concorso, curato da Stefano Giorgi e da Mattia Fiorino con l'indiano Swaha (in the name of fire), di Abhilash Sharma. A seguire, il giapponese Rei, diretto da Toshihiko Tanaka. Alle 21:00, la proiezione di The Martini Shot, lungometraggio diretto da Stephen Wallis con Matthew Modine.

Al Complesso San Micheletto, alle ore 10:00 l'anteprima mondiale di Banksy - Unauthorized, sul celebre artista dall'identità sconosciuta, diretto da Francesco Invernizzi, che sarà replicato alle 15:00, sempre presentato da Alessandro Romanini. Per la sezione storia e arte, alle 17:00 la proiezione di Matrimonio all'italiana, diretto nel 1964 da Vittorio De Sica, evento realizzato in collaborazione con 50&più. Alle 19:00 la proiezione di The Canyons, di Paul Schrader, in arrivo al festival così come Ethan Hawke, di cui alle 21:00 viene mostrato Boyhood di Richard Linklater.

Presso l'Auditorium Banca del Monte, il Premio "Nuovi protagonisti" all'attore Federico Cesari e alle 21:00 la proiezione de Il delitto Matteotti, diretto nel 1973 da Florestano Vancini e presentato dal prof. Pier Dario Marzi.