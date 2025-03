Matthew Modine entra nel Monsterverse targato Legendary

L'attore Matthew Modine ha stretto un accordo con Legendary e si è unito al cast del nuovo film del Monsterverse in fase di sviluppo.

Matthew Modine è entrato ufficialmente nel cast del prossimo film del Monsterverse che verrà diretto da Grant Sputore.

L'attore, recentemente tra gli interpreti di Stranger Things, ha stretto infatti un accordo con Legendary che prevede il suo coinvolgimento nella saga di Godzilla e Kong.

I primi dettagli del nuovo film della saga

Il prossimo film del Monsterverse aveva già tra i suoi interpreti Dan Stevens, che riprenderà il ruolo di Trapper, Kaitlyn Dever, Jack O'Connell e Delroy Lindo.

Una foto di Modine

La sceneggiatura è firmata da Dave Callaham e al centro della trama ci saranno, oltre a Godzilla e Kong, anche molti personaggi che dovranno affrontare una minaccia che potrebbe causare la fine del mondo.

Attualmente i produttori non hanno svelato quale ruolo è stato affidato a Matthew Modine e non resterà che attendere per scoprire quale personaggio porterà sul grande schermo.

L'universo cinematografico e televisivo

Il Monsterverse targato Legendary racconta la battaglia dell'umanità per la sopravvivenza in un mondo in cui i mostri mitologici e le leggende sono reali.

Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, arrivato nelle sale un anno fa, ha incassato oltre 571.8 milioni di dollari ai box office di tutto il mondo.

Oltre a quella al centro dei film Godzilla, Kong: Skull Island, Godzilla II - King of the Monsters, Godzilla vs. Kong e Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, la storia comprende anche gli eventi raccontati nella serie Monarch: Legacy of Monsters, prodotta per Apple TV+ e rinnovata per una seconda stagione che arriverà prossimamente sulla piattaforma di streaming. Il franchise è composto anche da videogiochi, graphic novel, giochi e varie esperienze dal vivo.