Matthew McConaughey svela titolo e dettagli della sua nuova serie tv con Woody Harrelson

Matthew McConaughey ha rivelato alcuni dettagli relativi alla sua nuova serie prodotta da Apple grazie alla quale tornerà a recitare al fianco dell'amico Woody Harrelson. Durante un'intervista con Kelly Ripa, la star ha rivelato anche il titolo del nuovo show, Brother From Another Mother, che Apple ha descritto come una peculiare "storia d'amore" tra due amici che ruota attorno allo "strano e bellissimo legame" che contraddistingue la vita dei due celebri attori hollywoodiani.

Durante l'ultimo episodio del podcast di SiriusXM, chiamato Let's Talk off Camera with Kelly Ripa, McConaughey ha detto che lo show sarà "incentrato sulle nostre famiglie e basato sulla verità. Io e Woody siamo grandi amici, ma abbiamo approcci diversi per quanto riguarda il modo in cui cresciamo i nostri figli e il modo in cui affrontiamo certe cose".

"È una storia d'amore, su di noi, io e lui e le nostre famiglie che si uniscono e i conflitti e la comicità che ne derivano", ha continuato l'attore, prima di confessare che lui e Harrelson si sono spesso chiesti se c'è la possibilità che siano biologicamente imparentati, considerato che sono estremamente simili e molto uniti da decenni.

Secondo quanto rivelato da Matthew McConaughey, l'idea dello show è nata quando quest'ultimo ha scoperto che sua madre "conosceva" il padre di Harrelson: "Dove comincio io, finisce lui e dove lui comincia e io finisco è sempre stata una zona d'ombra, e questo fa parte della nostra storia d'amore. I miei figli lo chiamano zio Woody e i suoi figli mi chiamano zio Matthew".