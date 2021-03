Matthew McConaughey sarà di nuovo l'avvocato Brigance nella serie Il tempo della clemenza

Matthew McConaughey interpreterà nuovamente il ruolo di Jack Brigance, l'avvocato protagonista del film Il momento di uccidere, in occasione di una serie tratta dal romanzo Il tempo della clemenza.

Il nuovo adattamento dell'opera scritta da John Grisham sarà sviluppato per HBO, con cui l'attore premio Oscar aveva già collaborato in occasione della prima stagione di True Detective.

Il romanzo di John Grisham Il tempo della clemenza è stato pubblicato nel 2020 e prosegue la storia di Jake Brigance, il personaggio che Matthew McConaughey aveva interpretato nel 1996. Nel film Il momento di uccidere l'avvocato si occupava della difesa di un uomo, parte affidata a Samuel L. Jackson, accusato dell'omicidio di due uomini bianchi, colpevoli di aver violentato sua figlia.

Il tempo della clemenza mostrerà invece l'avvocato alle prese con l'omicidio compiuto da un ragazzo. Il giovane ha ucciso il fidanzato della madre, sostenendo che era violento nei suoi confronti e che abusava della donna e della sua sorellina.

Lorenzo DiBonaventura si occuperà della produzione dell'adattamento televisivo attualmente in fase di sviluppo per HBO e senza uno sceneggiatore coinvolto.