Matthew McConaughey star del film Dallas Sting, ispirato a una storia vera

Matthew McConaughey sarà il protagonista del film Dallas Sting, un progetto ispirato a una storia vera che è stato sviluppato da Skydance e Berlanti Schechter Productions.

Il lungometraggio dovrebbe essere distribuito da Apple che ha un accordo con Skydance.

Le riprese del film Dallas Sting, diretto da Kari Skogland, inizieranno in autunno e la sceneggiatura è firmata da Liz Flahive e Carly Mensch.

Matthew McConaughey avrà la parte di Bill Kinder, l'allenatore che ha guidato un gruppo di teenager del Texas nel tentativo di compiere un'impresa. Nel 1984, il presidente Ronald Reagan aveva compiuto uno sforzo per migliorare i rapporti con la Cina, ricevendo in cambio l'invito a inviare la nazionale di calcio femminile americana al primo campionato del mondo. All'epoca gli Stati Uniti non avevano però una nazionale femminile e una squadra di teenager del liceo, che si facevano chiamare The Sting ispirandosi al film con Robert Redford e Paul Newman, venne coinvolta.

Kinder, senza alcuna esperienza precedente nel settore del calcio, aveva formato il team che si è poi ritrovato a giocare contro nazionali provenienti da Cina, Australia e Italia.

Kinder, per formare la squadra, era persino dovuto ricorrere all'aiuto di un ginecologo che aveva firmato un documento in cui si sosteneva che giocare a calcio non avrebbe causato danni al sistema riproduttivo femminile. I genitori dellee teenager divennero ben presto i grandi sostenitori della squadra che, per volare in Cina, aveva dovuto andare contro la burocrazia. L'allenatore credeva talmente tanto nel suo team da spendere 85.000 dollari per comprare i biglietti necessari alla trasferta, sfidando tutte le persone convinte che avrebbero perso.