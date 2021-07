Matthew McConaughey e il discorso del 4 Luglio: "L' America sta attraversando la pubertà" (VIDEO)

Il 4 luglio, giorno dell'Indipendenza Americana, Matthew McConaughey ha lasciato un messaggio bizzarro, paragonando il suo Paese ad un adolescente in pubertà.

Matthew McConaughey ha pubblicato uno strano messaggio sui social in occasione del 4 luglio, giorno dell'Indipendenza Americana, affermando che il suo Paese si trova ancora in un momento difficile e particolare, come se stesse attraversando un periodo di pubertà.

La star vincitrice dell'Oscar, Matthew McConaughey, che potrebbe candidarsi alla carica di governatore del Texas, ha postato domenica un bizzarro videomessaggio intitolato "Happy 245th birthday America - Let's rock" per celebrare il 4 luglio. Ecco cosa ha detto l'attore:

"Buon compleanno, America. Sì, davvero. Mentre celebriamo la nostra indipendenza oggi, mentre celebriamo la nostra nascita come nazione, il giorno in cui tutto è iniziato per una rivoluzione con l'obiettivo di ottenere la nostra sovranità, ammettiamo che quest'ultimo anno, questo viaggio intorno al sole, è stato anche un grattacapo. Fondamentalmente stiamo attraversando la pubertà rispetto ai tempi di altri paesi, e attraverseremo i dolori della crescita".

Secondo Matthew McConaughey, gli USA stanno attraversando un periodo di transizione, dopo l'emergenza sanitaria e dopo l'elezione di Joe Biden al posto dell'ex Presidente Donald Trump. Il suo discorso è un'esortazione a lottare ancora, per cambiare in meglio:

"Questa non è una scusa, questa è solo la realtà, è positivo perché dobbiamo continuare a imparare, dobbiamo continuare a maturare, dobbiamo continuare a sforzarci, dobbiamo continuare a scalare, dobbiamo continuare a costruire"

Il discorso pubblicato dalla star sui social ha portato, ovviamente, a nuove speculazioni sull'ipotesi della sua candidatura come governatore del Texas. Sarà vero? Questo ancora non è stato confermato, ma a maggio Matthew McConaughey ha affermato di essere intenzionato a migliorare la situazione nel suo Stato:

"Sono interessato a costruire qualcosa che possa durare, e sto pensando a cosa potrei fare. Non so se questa è politica".