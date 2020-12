Matteo Garrone: "Potessi tornare indietro nel tempo girerei Il Racconto dei Racconti con attori italiani"

Matteo Garrone ha rivelato che, se potesse cambiare qualcosa del lavoro compiuto in passato, forse girerebbe Il Racconto dei Racconti con attori italiani, invece che affidare i ruoli principali a star internazionali.

Il regista sta promuovendo in queste settimane Pinocchio negli Stati Uniti, il lungometraggio con star Roberto Benigni e il giovanissimo Federico Ielapi, cogliendo quindi l'occasione per parlare del suo progetto precedente.

Il filmmaker, intervistato da Indiewire, ha spiegato: "Se potessi tornare indietro, probabilmente girerei Il racconto dei racconti con degli attori italiani". Matteo Garrone ha aggiunto: "Penso sia davvero importante mantenere l'identità culturale di ogni nazione nei suoi film. Questo era un progetto italiano, tratto da uno dei migliori libri italiani di racconti. Ma è sembrato che stessi prendendo altri attori perché non avevamo buoni attori in Italia. Ed è sbagliato".

Il racconto dei racconti: la via italiana al fantasy

Il filmmaker non ha però alcun problema all'idea che Pinocchio sia distribuito nelle sale americane in versione doppiata: "Siamo abituati a vedere film girati in America o Inghilterra che sono doppiati, e non c'è alcun problema. Invece che doppiare un film negli Stati Uniti in italiano, abbiamo doppiato un film con italiani per gli Stati Uniti. Abbiamo provato davvero duramente a realizzare una versione all'altezza dell'originale. Ne sono davvero felice".

Garrone temeva che l'uso dei sottotitoli rendesse complicato per gli spettatori più giovani vedere il film: "Ho creduto potessimo compiere un lavoro davvero buono senza perdere nulla della versione originale, perché doppiamo usando attori italiani che doppiano in inglese, quindi non perdiamo l'accento italiano. So che i ragazzi apprezzeranno il film doppiato e non presteranno attenzione a quel dettaglio".