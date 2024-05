Matt Dillon è Marlon Brando nel film sull'attrice di Ultimo tango a Parigi, sarà scandalo a Cannes?

Grande la curiosità su Maria, biopic di Jessica Palud sulla protagonista di Ultimo tango a Parigi Maria Schneider, che verrà presentato a Cannes 2024 nella sezione Premiere. Per il momento abbiamo solo una foto, diffusa da Studiocanal, che mostra i protagonisti Matt Dillon e Anamaria Vartolomei nei panni di Marlon Brando e Maria Schneider.

Secondo quanto anticipato, il film di Jessica Palud farà luce sulla tragica vita di Maria Schneider, che recitò al fianco di Marlon Brando in Ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci all'età di 19 anni e non si riprese mai dai traumi subiti sul set. Il film ricostruisce anche uno degli scandali che ha avvolto il film per decenni, la scena di stupro non simulata sul set del film di cui l'attrice non sarebbe stata informata.

Maria: Matt Dillon e Anamaria Vartolomei ricostruiscono una scena di ultimo tango a Parigi

Ultimo tango a Parigi e la scena del burro: le dichiarazioni e le verità più scivolose

I ruoli più difficili e dolorosi

Maria, l'unico film diretto da una regista donna presente nella sezione Première di Cannes, è basato sul libro di Vanessa Schneider, cugina di Maria, Tu t'appelais Maria Schneider. Parlando con Variety, la regista ha spiegato che sia Dillon che Vartolomei hanno definito questi "i ruoli più difficili" mai affrontati come attori:

"Entrare nella pelle di Brando, che è scivolato in qualcosa di così violentemente sbagliato, è stato terribile. Ha fatto del male a una donna davanti alla troupe, ma nessuno ha reagito e hanno continuato a girare. Matt Dillon era la mia prima scelta, volevo qualcuno che incarnasse veramente Hollywood".

Per quanto riguarda Vartolomei, Palud ha spiegato che "è stata fondamentale in ogni singola inquadratura. Dovevo essere affascinata dall'attrice per farle interpretare la voce di Maria. Anamaria ha una presenza cinematografica rara. Abbiamo provato molto per diversi mesi, lavorato sulle emozioni, guardato film insieme. Il nostro è un film sullo sguardo, su come si possa ferire o danneggiare seriamente quando qualcuno non viene compreso o preso sul serio".