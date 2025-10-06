Matt Damon torna ad alimentare la faida con Jimmy Fallon: "Ma non eri stato cancellato?"

Che ci fa un pazzo verde fosforescente alto due metri a fianco di Jimmy Kimmel? Questo è il simpatico travestimento con cui la star Matt Damon ha fatto irruzione nel corso del live show per prendere in giro l'amico/nemico, ironizzando sulla sua momentanea sospensione dal piccolo schermo.

Damon è intervenuto durante l'episodio del 3 ottobre di Jimmy Kimmel Live! travestito da Frankie Focus, un mostro verde fosforescente diventato il simbolo del divieto di usare i cellulari nelle scuole pubbliche di New York.

"Jimmy, tu hai una laurea?" ha chiesto la mascotte a Kimmel durante il suo monologo di apertura. Dopo che il conduttore ha ammesso di non averla, il mostro verde ha replicato: "L'ho capito guardando il tuo stupido monologo". Poi, rivolto al pubblico, ha rincarato la dose chiedendo: "Non è stupido?".

Insospettivo, Kimmel ha trappato la testa verde e pelosa rivelando la star Matt Damon al suo interno. "Ce l'ho fatta ad arrivare allo show", ha gridato l'attore di fronte a un indispettito Kimmel, che ha redarguito il pubblico, intimando: "Smettetela di applaudirlo. Questa è un'irruzione, di nuovo. Lo ha già fatto prima".

Una faida tutta da ridere: l'origine della lite tra Matt Damon e Jimmy Kimmel

Quella tra Matt Damon e Jimmy Kimmel è una rivalità a uso e consumo del grande pubblico che va avanti da anni. Il divo ha colto la palla al balzo dopo che il conduttore è stato reintegrato a seguito della sospensione imposta da ABC a seguito delle dichiarazioni su Charlie Kirk fingendo di volerlo "salutare".

"Ho indossato questo costume perché questa è l'ultima occasione per partecipare allo show", ha detto Damon, mentre una musica malinconica suonava in sottofondo. "So che abbiamo avuto le nostre divergenze nel corso degli anni, ma volevo essere qui stasera per il tuo ultimo show in assoluto."

Sebbene Jimmy Kimmel abbia subito chiarito che l'episodio del 3 ottobre non sarebbe stato il suo ultimo in assoluto, Matt Damon ha continuato a fare riferimento alla reazione del presidente Donald Trump al ritorno in onda del programma notturno meno di una settimana dopo la sua sospensione a tempo indeterminato.

"Ma il presidente vi ha cancellato, cosa con cui, tra l'altro, ero molto d'accordo", ha detto. "Quando ha detto che avevi zero ascolti e nessun talento, ho pensato: 'Lo dico da anni!'"