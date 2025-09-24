Robert De Niro irrompe nello show di Jimmy Kimmel con una satira feroce su Trump

La star di Quei bravi ragazzi è intervenuto a sorpresa nella nuova puntata dello show che ha riportato sullo schermo il conduttore dopo la sospensione.

Cameo a sorpresa per Robert De Niro nel corso della puntata che segnava il tanto atteso ritorno di Jimmy Kimmel al late night show del conduttore, sospeso dopo il monologo di settimana scorsa.

La star premio Oscar si è presentato davanti alle telecamere fingendo di essere il nuovo presidente della Federal Communications Commission al posto di Brendan Carr.

La satira di Robert De Niro nello show di Jimmy Kimmel

Il conduttore aveva dichiarato che al programma avrebbe partecipato proprio Carr in diretta da Washington D.C. ma in realtà a presentarsi è stato proprio De Niro che si fingeva il presidente di FCC.

Jimmy Kimmel nel suo studio durante lo show

Nella sua performance, De Niro ha citato anche Whoopi Goldberg e il suo The View, dopo che il programma si era esposto sulla questione Kimmel soltanto dopo parecchi giorni: "Quindi dite a Whoopi laggiù che è meglio che mostri un po' di rispetto, o l'unica vista che avrà sarà da sotto George Washington. Il ponte, non il tizio. Non minaccerei mai la signora Goldstein" ha chiarito "Stavo solo dando una lezione sulle conseguenze".

In seguito, dopo che Jimmy Kimmel ha ricordato al finto Carr che FCC starebbe usando tecniche da mafia per sopprimere la libertà di parola, De Niro/Carr è partito con una serie di improperi ironizzando su Trump: "Se vuoi dire qualcosa di carino sui bellissimi, folti, capelli gialli del presidente o su come sappia truccarsi meglio di qualsiasi donna, quello è gratis. Ma se vuoi fare una battuta tipo che è così grasso da aver bisogno di due posti sul jet di Epstein, quella ti costerà".

La sospensione di Jimmy Kimmel dopo il monologo su Charlie Kirk

Settimana scorsa, Jimmy Kimmel fu sospeso dalla conduzione del suo show a causa di un monologo sulla morte di Charlie Kirk, l'attivista conservatore ucciso qualche giorno prima.

"Abbiamo raggiunto dei nuovi minimi durante il fine settimana, con la gang MAGA che cercava disperatamente di caratterizzare questo ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro, e facendo tutto il possibile per ottenere punti politici da ciò" disse Kimmel.