Matt Damon racconta l'aneddoto su Brad Pitt e la security durante la promozione di Ocean's Eleven

Matt Damon, durante una masterclass organizzata dal Festival di Cannes, ha avuto modo di parlare dei problemi causati dalla fama facendo un paragone con il suo amico e collega Brad Pitt.

L'attore, che ha presentato all'evento cinematografico il film La ragazza di Stillwater, ha spiegato che non è una persona particolarmente interessante per i mezzi di comunicazione.

Rispondendo a una domanda su come affronta la popolarità internazionale, Matt Damon ha ammesso: "I mezzi di comunicazione mi lasciano stare perché sono così noioso. Quello che fa vendere i giornali sono sesso e scandali. Tutti sanno che sono sposato e sono un padre, e relativamente distante da ogni scandalo, non vale la pena perdere il tempo fuori casa mia ad aspettare. Inoltre sanno che aspetterò per evitarli".

La star ha poi sottolineato quanto sia diverso da colleghi e amici come Brad Pitt, ricordando quanto accaduto durante la promozione di Ocean's Eleven al Gran Premio automobilistico di Monaco: "Era una follia assoluta! Sono stato bloccato dalla sicurezza e ho dovuto dire 'Sono insieme a Brad!'. Era una delle situazioni più incasinate che io abbia mai visto... Ma Brad non superava i 50 battiti cardiaci al minuto, era come se stesse andando a fare la spesa. Io ero attaccato a mia moglie per sostenermi".