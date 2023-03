Matt Damon attacca Jimmy Kimmel sul red carpet di Air: "È uno str**zo, un essere umano terribile"

Non c'è alcun dubbio, quella tra Matt Damon e Jimmy Kimmel è una delle "faide" per eccellenza di Hollywood: il finto litigio iniziato per scherzo più di dieci anni fa è ormai divenuto un elaborato scontro continuo e costante che il vincitore dell'Oscar ha deciso di ravvivare di recente sul red carpet di Air, il suo nuovo film diretto dall'amico Ben Affleck.

Quando gli è stato chiesto da un giornalista di ET se avesse intenzione di scusarsi con Kimmel, Damon ha deciso di alimentare il fuoco ancora una volta fornendo la seguente risposta: "No, no, è uno stronzo. Perché mai dovrei farlo? È un terribile essere umano. È un uomo palesemente cattivo."

In verità, la presunta antipatia che Damon e Kimmel non perdono mai l'occasione di dare in pasto al pubblico è del tutto inventata e nasce da uno scherzo iniziato prima ancora che Damon conoscesse il nome del presentatore televisivo. Kimmel, infatti, agli inizi del suo show era solito dire ogni sera che la produzione non aveva avuto tempo di intervistare Damon e che l'ospite sarebbe dovuto tornare un'altra volta.

Ricordiamo anche che durante la conduzione della 95esima edizione degli Oscar Jimmy Kimmel ha prevedibilmente colto l'occasione per punzecchiare Matt Damon facendo la seguente domanda a Jessica Chastain, co-star dell'attore nel film The Martian: "Dimmi, è stato difficile girare quel film con Matt Damon perchè non sa leggere e puzza di medicina per cani?".