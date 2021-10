Matrix, Madonna svela: "Rifiutai un ruolo nel film, dopo mi sarei uccisa"

Probabilmente non ci sono molte cose di cui pentirsi quando sei Madonna, la cantante pop più famosa al mondo, ma rifiutare un ruolo in Matrix... Beh, quello col senno di poi può sicuramente pesare.

Madonna ha una delle carriere più invidiabili al mondo, e sicuramente un'apparizione in questo o quel film non avrebbe fatto una grande differenza nel renderla la star che è oggi. Ma quando 'questo o quel film' è Matrix, è comprensibile che la cantante abbia un po' l'amaro in bocca adesso.

Al Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Madonna ha infatti rivelato che tra le parti che le furono offerte in passato e che lei rifiutò, oltre a Catwoman in Batman Returns (di cui si è un po' pentita nell'aver detto no) e un ruolo in Showgirls (che non sembra averla impensierita più di tanto), c'è stato anche un "No" a un ruolo nella celebre saga delle sorelle Wachowski.

"Mi pento oggi di aver rifiutato Catwoman, Showgirls no. Ma ho anche rifiutato un ruolo in Matrix... Riesci a crederci? Ah, volevo uccidermi. È solo uno dei più grandi film mai realizzati!" afferma, visibilmente imbarazzata della scelta della sé stessa di allora. E infatti poco dopo aggiunge "Una piccola parte di me si è davvero pentita di aver agito in quel modo all'epoca".

Il personaggio in questione rimane un mistero, ma è facile pensare si possa trattare di Trinity (interpretata poi da Carrie Anne Moss). E chissà come sarebbe stata Madonna nei panni di Trinity...

Intanto, chi ama la popstar potrà vederla in Madam X, il docu-concerto in arrivo questa sera, venerdì 8 ottobre, sul canale 131 Sky alle ore 21.10.