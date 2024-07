Matrimonio con sorpresa: una clip esclusiva della commedia satirica di Julien Hervé

Riflette sull'identità la scoppiettante commedia francese Matrimonio con sorpresa, nei cinema italiani dall'11 luglio con Europictures. Il film immagina la reazione di un gruppo di personaggi nello scoprire che la loro identità è diversa da quella che credevano. Diretto da Julien Hervé, il film si fa beffe dell'alta società mostrandone vezzi e debolezze, ironizzando inoltre sulle storiche rivalità tra nazioni europee, come mostra la clip esclusiva offerta da Movieplayer.it.

A guidare il cast sono due mattatori del cinema francese: Didier Bourdon, che interpreta un direttore di concessionaria d'auto, e Christian Clavier, che veste i panni di un aristocratico viticoltore che vive senza preoccupazioni nell'agio della propria tenuta di campagna. Due capifamiglia che più diversi non potrebbero essere e che si ritrovano a diventare consuoceri. Ma i figli, nell'annunciare il loro matrimonio alle rispettive famiglie, decidono di regalare ai genitori un test del DNA affinché ognuno possa scoprire le origini dei propri antenati. I sorprendenti risultati del test faranno vacillare ogni certezza con esilaranti conseguenze per tutti, tra risate e imprevisti. Tra le interpreti femminili Sylvie Testud e Marianne Denicourt.

La sinossi

In procinto di sposarsi, Alice e François decidono di riunire le loro due famiglie. Per l'occasione, riservano ai loro genitori un regalo originale: un test del DNA affinché ognuno possa scoprire le origini dei suoi antenati. Ma la sorpresa si trasformerà in un fiasco quando la grande famiglia aristocratica dei Bouvier-Sauvage e quella dei modesti Martin, scoprono risultati a dir poco... inaspettati.