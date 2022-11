Matilda the Musical: un grande numero musicale è stato cancellato dal film

Andrea Riseborough, una delle star di Matilda the Musical, ha recentemente segnalato che uno dei grandi numeri musicali presenti in questo nuovo adattamento targato Netflix, non è stato inserito all'interno del montaggio definitivo, anche se ci hanno lavorato per mesi.

Parlando con RadioTimes.com di questo nuovo lungometraggio musicale, Andrea Riseborough ha rivelato che la sequenza con la canzone Loud, cui hanno lavorato per ben "tre o quattro mesi", alla fine del lavoro di post-produzione non è stata inserita nella versione definitiva del film.

"C'è un grande numero musicale che abbiamo girato [Loud] e su cui abbiamo lavorato per tre o quattro mesi, mai inserito nel film finito", ha detto l'attrice. Andrea ha aggiunto: "Non si tratta di qualcosa di nuovo per quanto concerne i musical, ma è stata una tale gioia farlo".

Basato sull'omonimo romanzo per bambini scritto da Roald Dahl, Matilda the Musical rielabora il materiale letterario di partenza in un'esperienza che si avvale anche della dimensione musicale per raccontarsi al grande pubblico. In questa trasposizione Riseborough interpreta il ruolo della perfida madre della protagonista, affiancata da Alisha Weir nei panni di Matilda.

"Ci siamo fatti un sacco di risate", ha detto poi l'attrice, parlando del rapporto che aveva sul set con la giovane protagonista, "La situazione era molto strana dato che eravamo terribilmente cattivi con questa attrice giovane e simpatica [Alisha] ogni giorno, continuando per settimane. Questa dinamica rendeva importante il fatto di avere un sacco di risate nella realtà fuori dal set. Stavamo lavorando con così tanti ragazzi brillanti e la storia di Roald Dahl è piuttosto oscura. È una di quelle storie che tende a livellare la realtà e per questo è stata così popolare, non solo nella cultura britannica, ma anche in tutto il mondo".

Vi ricordiamo che Matilda the Musical sarà disponibile sul catalogo Netflix a partire dal 2 dicembre.