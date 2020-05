Matilda: Ralph Fiennes sarà la signorina Trinciabue nel film Netflix

Sarà Ralph Fiennes ad interpretare la signorina Trinciabue nell'adattamento di Matilda firmato Netflix, scelta non così bizzarra come sembra: ecco perchè.

Ralph Fiennes sarà la signorina Trinciabue in Matilda, l'adattamento a cui Netflix sta lavorando del romanzo di Roald Dahl. Dopo settimane di rumor, è stato Deadline a dare conferma dell'ingaggio.

La scelta di Ralph Fiennes per interpretare una donna potrà sembrare alquanto bizzarra, e d'altronde nel film Matilda 6 mitica, diretto da Danny DeVito, è la britannica Pam Ferris a vestirne i panni. Nel musical che è stato tratto dal romanzo, però, che ha debuttato a Londra nel 2011 ed è sbarcato anche a Broadway, tra il 2013 e il 2017, con grande successo, è proprio un uomo a prestare voce e corpo alla signorina Agatha Trinciabue, cosa che rende la scelta di Netflix sicuramente meno strana.

Tanto più se si considera che, a proposito dell'opera teatrale, sarà proprio Matthew Warchus, già regista del musical, a dirigere l'adattamento, che verrà girato nel Regno Unito appena l'allentamento delle norme sanitarie in vigore lo consentirà. Al lavoro sulla sceneggiatura c'è Dennis Kelly, che ha vinto un Tony per aver già adattato in musical il romanzo.

Il lungometraggio Matilda non sarà il solo progetto di Netflix legato al nome di Roald Dahl: la piattaforma ha infatti in programma di adattare, per i più piccoli e non, l'intero catalogo di opere per l'infanzia dello scrittore britannico.