Matilda, Mara Wilson è stata sessualizzata da bambina: "Non puoi essere una baby star senza subire dei traumi"

Mara Wilson, principalmente nota per i suoi ruoli da attrice bambina negli anni novanta come Natalie Hillard in Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre, Susan Walker in Miracolo nella 34ª strada e Matilda Wormwood in Matilda 6 mitica, si è recentemente aperta a proposito del fatto di essere stata "sessualizzata" da bambina, rivelando di aver subito "traumi permanenti" crescendo sotto i riflettori.

"Non penso che tu possa essere una baby star senza che ci sia qualche tipo di danno permanente", ha affermato la Wilson durante un'intervista del The Guardian mentre promuoveva il libro di memorie "Good Girls Don't", aggiungendo: "La gente non si rende conto di quanto sia estenuante per un bambino parlare continuamente con la stampa."

"Alcune persone mi hanno inviato lettere inappropriate e i giornalisti mi chiedevano se sapevo cos'era un bacio alla francese", ha continuato la star, rivelando che le sue immagini sono state pubblicate su siti pornografici sovrapponendo il suo volto a corpi di donne adulte. "Ho commesso l'errore di cercare me stessa su Google quando avevo 12 anni e ho visto cose che non avrei dovuto vedere."

Una foto di Mara Wilson

"La gente presume che Hollywood sia intrinsecamente corrotta e che passare del tempo sui set cinematografici ti distrugga. Per me non è stato così, mi sono sempre sentita al sicuro sui set cinematografici. A volte sono successe cose piuttosto discutibili, come adulti che raccontavano barzellette sporche o persone che venivano molestate sessualmente di fronte a me. In ogni caso mi sono sentita sempre tranquilla, forse anche perché ho recitato con molti registi davvero meravigliosi, che erano abituati a lavorare con i bambini", ha concluso Mara Wilson.