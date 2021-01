Matilda: Lashana Lynch nel cast del film musical prodotto per Netflix

Il film musical di Matilda avrà tra i suoi protagonisti l'attrice Lashana Lynch, prossimamente sul grande schermo con No Time to Die, la prossima avventura di James Bond.

Il progetto tratto dal romanzo di Roald Dahl verrà prodotto per Netflix e riproporrà sugli schermi la storia già diventata un film nel 1996.

Lashana Lynch avrà in Matilda the Musical il ruolo di Miss Honey, interpretata in precedenza da Embeth Davidtz nel lungometraggio diretto da Danny DeVito.

Al centro della trama ci sarà nuovamente la giovanissima Matilda, che possiede il potere della telecinesi e lo usa per contrastare i suoi bulli, tra cui Miss Agatha Trinciabue, preside della sua scuola.

Miss Honey è invece l'insegnante che aiuta la bambina e ha avuto dei problemi in passato con miss Trinciabue.

La regia è stata affidata a Matthew Warchus, già regista dello spettacolo teatrale, mentre Dannis Kelly si occuperà della sceneggiatura e Tim Minchin ha firmato le musiche e le canzoni originali.

Lashana Lynch avrà in No Time to Die il ruolo dell'agente che ha ereditato il titolo di "agente 007" dopo che James Bond decide di ritirarsi a vita privata. Questo dettaglio della trama ha scatenato moltissimi commenti, molti negativi, online e l'attrice ha parlato apertamente degli attacchi subiti: "Sono una donna nera - se fosse stata scelta un'altra donna nera nel ruolo - ci sarebbero state le stesse conversazioni, avrebbe ricevuto gli stessi attacchi e gli stessi abusi".