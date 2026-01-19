Matilda 6 mitica, la star mette in guardia sull'IA: "Anche il mio volto finì in materiale di abusi su minori"

Mara Wilson, baby star degli anni '90, ha avvertito i fan sulla pericolosità dell'utilizzo improprio dell'IA e ha raccontato la sua brutta esperienza

La star di Matilda 6 mitica Mara Wilson ha raccontato di aver vissuto un incubo ad occhi aperti quando ha scoperto che la sua immagine era stata trovata all'interno di materiale di abusi su minori e ha ammonito i fan sugli aspetti pericolosi dell'IA.

Nel suo articolo per il Guardian, l'attrice e autrice ha avvertito i suoi lettori sui pericoli dell'intelligenza artificiale generativa, in particolare la diffusione dell'utilizzo dell'IA per creare immagini di nudo ed esplicite di donne e bambini reali.

L'inquietante esperienza di Mara Wilson

"Dai 5 ai 13 anni sono stata un'attrice bambina" ha scritto Wilson "E anche se ultimamente abbiamo sentito molte storie dell'orrore sugli abusi subiti dagli attori minorenni dietro le quinte, io mi sono sempre sentita al sicuro durante le riprese".

Mara Wilson con Richard Attenborough in Miracolo nella 34ma strada

Tuttavia, l'attrice di Mrs. Doubtfire ha spiegato che la parte davvero pericolosa della sua carriera era il rapporto con il pubblico: la sua immagine veniva utilizzata online per creare materiale di abuso sessuale su minori ben prima che iniziasse le superiori.

Mara Wilson e i pericoli dell'IA

"Ero finita su siti fetish e fotoshoppata in immagini pornografiche" ha raccontato Wilson "Uomini adulti mi mandavano lettere inquietanti. Non ero una bella ragazza, la mia fase imbarazzante è durata più o meno dai 10 ai 25 anni, e ho recitato quasi esclusivamente in film per famiglie. Ma ero una figura pubblica, quindi ero accessibile. Ed è questo che cercano i predatori sessuali: l'accesso. E nulla mi rendeva più accessibile di internet. Non importava che quelle immagini 'non fossi io', o che i siti fetish fossero 'tecnicamente' legali. È stata un'esperienza dolorosa e violenta; un incubo a occhi aperti che speravo nessun altro bambino avrebbe mai dovuto vivere".

Ora il pericolo è l'intelligenza artificiale generativa: "Ora è infinitamente più facile che qualsiasi bambino il cui volto sia stato pubblicato su internet venga sfruttato sessualmente" ha proseguito l'ex baby star "Milioni di bambini potrebbero essere costretti a vivere il mio stesso incubo" ha spiegato.

La soluzione, secondo Mara Wilson, è usare il proprio potere collettivo per influenzare le aziende affrontano il tema dell'IA generativa, boicottando quelle realtà che consentono alle loro IA di creare immagini sessualmente sfruttanti: "Dobbiamo essere noi a pretendere che le aziende che permettono la creazione di CSAM vengano ritenute responsabili. Dobbiamo chiedere leggi e tutele tecnologiche. Dobbiamo anche esaminare le nostre azioni: nessuno vuole pensare che, condividendo le foto dei propri figli, quelle immagini possano finire nel CSAM. Ma è un rischio, dal quale i genitori devono proteggere i bambini più piccoli e di cui devono avvertire quelli più grandi". Mara Wilson oggi lavora principalmente come scrittrice ed è attivista per la salute mentale.