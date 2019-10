Masters of the Air: Spielberg e Hanks produttori della serie Apple

Masters of the Air sarà la nuova serie bellica, destinata ad Apple TV+, prodotta da Steven Spielberg e Tom Hanks dopo il successo di Band of Brothers e The Pacific.

Masters of the Air sarà la nuova serie tv prodotta da Steven Spielberg e Tom Hanks che proseguirà il racconto dei militari impegnati al fronte durante la seconda Guerra Mondiale dopo il successo ottenuto con Band of Brothers e The Pacific.

La nuova serie limitata sarà prodotta da Apple per la sua nuova piattaforma di streaming e si ispira al libro di Donald L. Miller intitolato Masters of The Air - Americans Bomber Boys Who Fought The Air War Against Nazi Germany.

Il progetto racconterà le storie dei militari dell'aviazione che hanno combattuto in Europa durante il conflitto e sarà scritto da John Orloff, già nel team di Band of Brothers, che verrà coinvolto anche come produttore esecutivo.

Steven Spielberg produrrà la serie tramite la sua Amblin Television, mentre Tom Hanks e Gary Goetzman lavoreranno tramite la loro Playtone.

Masters of the Air verrà trasmessa in streaming su Apple TV+ e rappresenta il secondo progetto prodotto per il servizio da Spielberg dopo Amazing Stories.